Луганск, 22 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ, который был ранее задержан в Луганской Народной Республике (ЛНР), признался в передаче иностранным спецслужбам сведений закрытого характера. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

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«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена» в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудник ОБСЕ Михаил Петров признался, что он осуществлял передачу военных сведений закрытого характера представителям иностранных спецслужб в ущерб ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля МГБ ЛНР сообщило о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.