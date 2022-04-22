Стокгольм, 22 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 22 апреля министр по делам миграции Швеции Андерс Игеман подверг беспощадной критике предложение «Шведских демократов» лишать семьи лиц, свершивших тяжкое преступление или ведущих «асоциальный образ жизни», вида на жительство и высылать их из страны. По словам Игемана, партия Йимми Окессона зашла слишком далеко в своей антимиграционной политике, передает телеканал TV4.

Стокгольм. Швеция

«Я думаю, что единственные страны Западной Европы, которые пытались это сделать, существовали во времена гитлеровской Германии», — сказал Игеман, сравнив предложение «Шведских демократов» с законами шариата.

В свою очередь Окессон же утверждает, что семьи обязаны следить за своими детьми, чтобы они, например, не бросали камни в полицию и не поджигали полицейские машины.

«Если вы не можете уследить за своими детьми, вы должны столкнуться с последствиями», — сказал Окессон.