Донецк, 22 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 12:36 с позиций украинских силовиков в населённом пункте Авдеевка был обстрелян Киевский район Донецка. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Ранее из миномёта обстреляли Куйбышевский район Донецка.