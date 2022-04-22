Махачкала, , 13:29 — REGNUM В Дагестане состоялось торжественное открытие патриотической акции «Вахта памяти». Церемония прошла возле памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола. В ней участвовали юнармейцы, активисты молодежных общественных движений, учащиеся, госслужащие, кадеты, представители движения «Волонтеры Победы», телевизионных отрядов краеведов-следопытов, а также органов власти.

Открытие Вахты Пямяти в Дагестане Telegram-канал главы Дагестана Сергея Меликова

Колонна участников акции, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла от центральной площади города до места митинга. Принявший участие в шествии и митинге глава республики Сергей Меликов отметил, что такие акции показывают сплоченность поколений и приверженность одной идее — сохранению мира на Земле.

«В сегодняшние непростые дни, когда не прекращаются попытки переписать историю и оправдать нацизм, особую значимость приобретают наши духовные устои, патриотические традиции, преемственность поколений. Дагестанские воины, защищающие ценности мира вдали от родных мест, проявляют лучшие качества нашего национального характера: мужество и волю. Подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова — тому подтверждение», — написал Меликов в своем Telegram-канале.