Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность группы «теневых банкиров», которые за шесть лет своей противоправной деятельности обналичили не менее 800 млн рублей. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Изъятое у «теневых банкиров»

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали 19 апреля четверых человек: двух женщин 36 и 38 лет, и двух мужчин — 28 и 49 лет. По данным правоохранительных органов, они в 2016 году организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. Для этого создали ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых снимали денежные средства.

«Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались», — пояснили в Главке.

За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы. Таким образом, за шесть лет противоправной деятельности злоумышленники «заработали» порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Во время обысков в офисах и квартирах злоумышленников были обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.

«Все четверо злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в пресс-службе ведомства. Меру пресечения им выберет суд.