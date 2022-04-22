Стокгольм, 22 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Правый экстремист из Дании Расмус Палудан подаст заявку на проведение очередных акций по сжиганию Корана в некоторых городах Швеции на следующей неделе. Об этом 21 апреля сообщил телеканал SVT.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

Власти Норрчёпинга и Линчёпинга, где подобные мероприятия на пасхальных выходных закончились массовыми беспорядками и столкновениями на улицах, уже обратились к полиции с просьбой не выдавать разрешение на проведение мероприятий. Однако многие эксперты по защите прав человека считают, что какими бы вызывающими и отвратительными выходки Палудана не были, отказать ему власти не могут.

«Конечно, мы не хотим, чтобы он еще раз к нам приехал, и мы не хотим, чтобы на улицы опять вышли те, кто занимался насилием», — заявил Йон Йоханссон, председатель муниципального совета Эрубру, где также прошли акции Палудана, превратившиеся в массовые беспорядки.

По словам правозащитника Нильса Функе, в разрешении на проведение демонстраций нельзя отказать на основании предыдущих акций, которые закончились массовыми беспорядками.

«Каждая заявка на получение разрешения должна быть рассмотрена по существу независимо от всех других обстоятельств и независимо от того, что происходило ранее», — считает Функе.