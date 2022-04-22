Амман, 22 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Саудовская Аравия перечислила очередную сумму в рамках программы поддержки экономики соседней Иордании. Об этом 22 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на совместное заявление министерства планирования и международного сотрудничества Иордании и посольства Саудовской Аравии в Аммане.

Nicolas Raymond Флаг Иордании

По данным журналистов, объём транша составил $50 млн. Всего, в рамках программы финансовой помощи на 2018–2022 годы, Саудовская Аравия должна перечислить Иордании сумму в $250 млн.

Как заявил журналистам исполняющий обязанности министра планирования и международного сотрудничества Юссеф Махмуд аш-Шамали, полученные средства будут потрачены на развитие приоритетных проектов. В частности – на оказание помощи сирийским беженцам и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.