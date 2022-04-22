Кострома, 22 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы обратятся к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить разведение домашней птицы и кроликов на садовых и огородных участках. Решение об этом на заседании 21 апреля поддержало большинство парламентариев.

Наталья Диева ИА REGNUM В костромской деревне

Депутаты считают, что в «непростых» экономических условиях людям необходимо создать условия для самообеспечения мясом и молоком. Об этом свидетельствует «большое» количество обращений в органы исполнительной и законодательной власти. Для этого придётся внести поправки в федеральный закон «О ведении садоводства и огородничества», разрешающий людям выращивать на дачах только растительные культуры. Будет ли результативно обращение депутатов – покажет время.

Всего на территории Костромской области имеется 500 садоводческих товариществ. Их членами являются 188 тысяч человек или 38% от числа всех взрослых жителей региона.