Казань, , 14:15 — REGNUM В Татарии по состоянию на 22 апреля выкуплено более 10 тыс. путевок по программе кешбэка. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В республике определены четыре туроператора программы, самостоятельно подключились 18 организаций детского отдыха. Воспользоваться данной мерой поддержки можно вплоть до 31 августа. При этом количество путевок для ребенка не ограничивается. Также в программу включены палаточные лагеря, уточнил спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии рассчитывают, что в программе туристического кешбэка поучаствуют и те лагеря, которые находятся вне региона. По программе детского кешбэка можно вернуть до половины стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

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