Берлин, , 13:31 — REGNUM Германия готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины. Об этом германский канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Der Spiegel.

По его словам, в ситуации с Украиной «не может быть навязанного мира», условия соглашения должны исходить от руководства страны. ФРГ будет так оснащать Украину, чтобы её безопасность была гарантирована.

«И мы доступны в качестве страны-гаранта», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД назвали возможными гарантами для Украины пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Помимо самой России это Китай, Великобритания, США и Франция.

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