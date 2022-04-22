Донецк, 22 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 12:30 с украинских позиций в населённом пункте Пески был обстрелян из миномёта Куйбышевский район Донецка. По нему выпущено восемь мин калибром 120 мм.

Ранее боевики обстреляли в ДНР Донецк, Ясиноватую и Горловку.