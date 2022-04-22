Стокгольм, , 13:30 — REGNUM После прошедших в пасхальные выходные массовых беспорядков, прокатившихся по нескольким крупным городам Швеции, партия «Шведские демократы» опубликовала ряд предложений о том, как на подобные проявление должно реагировать общество. В своей программе из 30 пунктов, политики предложили аннулировать вид на жительство для всей семьи, если родственник совершает серьезное преступление. «Асоциальный образ жизни», по мнению депутатов риксдага, также может стать основанием для депортации из Швеции. Об этом 21 апреля сообщил телеканал SVT.

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Помимо прочего, «Шведские демократы» предложили оснастить полицию водометами, установить больше камер видеонаблюдения в проблемных зонах и запретить в Швеции работу мусульманских школ.

Лидер партии Йимми Окессон 21 апреля посетил один из районов Линчёпинга, пострадавших от беспорядков после того, как сторонники правого экстремиста из Дании Расмуса Палудана провели там акцию по сожжению Корана.

Самым противоречивым пунктом в предложениях «Шведских демократов» стало то, что в качестве достаточной причины для депортации партия предложила считать связь мигранта с криминальным миром или его «асоциальный образ жизни», путем которого он демонстрирует «недостатки в своих обязательствах перед шведским обществом».

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