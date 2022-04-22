Омск, 22 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Омске дороги отчищают от пыли и мусора, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в мэрии города.

Татьяна Иващенко В Омске

Омские дорожники ещё в марте приступили к мероприятиям по очистке. К 22 апреля из прибордюрных зон убрано около 7 тысяч тонн песка, грунта и пыли.

В работе задействуется техника (автогрейдеры, погрузчики, самосвалы), с помощью которой проводится срезка грунта, погрузка и вывоз песка и пыли. Места, труднодоступные для техники, вручную обрабатываются рабочими.

После уборки и вывоза отложений из прибордюрных зон участок прометается тракторными щетками. Остатки пыли удаляются магистральными пылесосами, затем проезжую часть дорог, бордюры, технические тротуары и пешеходные ограждения промывают.

Также производится влажная уборка элементов дорожной инфраструктуры: остановочных автопавильонов, лавочек, урн, лестничных спусков, дорожных знаков и так далее. Кроме того, при плюсовых температурах моют чаши фонтанов и кустарники, расположенные у проезжей части.

«Ежесуточно в мероприятиях по летнему содержанию дорожно-транспортной сети города задействуется более 360 единиц спецтехники и более 320 рабочих», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 23 апреля состоится общегородской санитарный день.

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