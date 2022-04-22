Париж, 22 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Во Франции проходят обучение 11 588 украинских учащихся, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубь Мира. Франция

Согласно новым подсчетам министерства национального образования Франции, с 24 февраля во французские институты ​​поступили 11 588 учащихся, прибывших с Украины, включая школы, колледжи и лицеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал о поставках оружия на Украину.

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