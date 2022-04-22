София, 22 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Софии на 72-м году жизни скончался болгарский писатель, переводчик и публицист Светлозар Жеков. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно предварительной информации, смерть Жекова наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько тяжелых заболеваний.

С. Жеков известен переводами на болгарский язык произведений А. С. Пушкина, Е. Баратынского, Ю. Лермонтова, С. Есенина, Т. Бек, Ю. Воронова и других русских и советских авторов. Его перу принадлежат романы и повести в сборниках «Сквозь двор времени», «Посреди мира» и «Захарий Стоянов».

О дате, месте и времени прощания с С. Жековым не сообщается.