Ватикан, , 13:23 — REGNUM Ватикан отменил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московский и всея Руси Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне.

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе», — заявил Франциск в интервью газете la Nacion.

По его словам, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с патриархом Кириллом назвал «очень хорошими».