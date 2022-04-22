Ватикан, 22 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Ватикан отменил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

«Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе», — заявил Франциск в интервью газете la Nacion.

По его словам, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с патриархом Кириллом назвал «очень хорошими».