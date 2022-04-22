Сеул, , 13:23 — REGNUM Консервативная партия Южной Кореи «Сила народа» выдвинула члена палаты представителей, бывшего пресс-секретаря избранного президента Юн Сок Ёля Ким Ын Хе кандидатом на пост губернатора провинции Кёнгидо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что бывшая телеведущая выиграла право стать кандидатом от партии после победы над бывшим депутатом Ю Сон Мином на предварительном голосовании.

Напомним, что губернаторские выборы пройдут 1 июня.

Также представители партии выдвинули кандидата на пост мэра города Инчхон. Им стал бывший депутат Ю Чжон Бок. Депутат Пак Ван Су выдвинут кандидатом на пост губернатора провинции Кёнсан-Намдо.