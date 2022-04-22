Вологда, 22 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Вологодской области начали работу десять из 30 асфальтобетонных завода, сообщает региональное правительство.

Artem Svetlov Асфальт

До 25 апреля запланировано запустить асфальтобетонные заводы в Бабаевском, Великоустюгском, Вытегорском, Грязовецком, Кадуйском, Нюксенском, Сокольском и Череповецком районах. Затем, в конце апреля – начале мая, будут запущены заводы в Кирилловском, Никольском и Тотемском районах.

«Работы, запланированные на 2022 год, должны быть в графике, все обязательства нужно четко выполнять. Это наша основная задача. Констатируем, что сырьевая безопасность в материалах обеспечена: битум, доменный щебень, сталеплавильный щебень — отечественные. Импортному оборудованию есть аналоги, и важно решать этот вопрос оперативно, чтобы сбоев в работе асфальтобетонных заводов в регионе не было» , — подчеркнул замгубернатора Антон Кольцов .

Добавим, что в 2022 году в Вологодской области запланировано отремонтировать 470 км улично-дорожной сети, из них 185 км — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале дороги построят из российских материалов.