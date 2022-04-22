Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Можно ли считать сожжение Корана разжиганием ненависти по национальному признаку? Правый экстремист из Дании Расмус Палудан считает, что нынешнее законодательство Швеции ему это позволяет. Однако у шведских властей до сих пор нет однозначного ответа на данный вопрос. Об этом 22 апреля сообщил телеканал SVT.

Коран (сс) Afshad

Так, председатель Апелляционного суда Гёты Шарлотта Брокелинд, ранее получившая поручение от правительства Швеции провести расследование, как можно внести ясность в закон в отношении нацистской символики, говорит, что неясно, можно ли сожжение Корана квалифицировать как разжигание ненависти по национальному признаку.

«На этот вопрос нет ответа. Верховный суд Швеции до сих еще не вынес решения, и по данному вопросу отсутствует четкое юридическое постановление», — объяснила Брокелинд журналистам.

Напомним, что ранее против Палудана возбуждалось несколько полицейских расследований, но все они так и не доходили до суда за отсутствием состава преступления.