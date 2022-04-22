Симферополь, 22 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Житель Симферопольского района Республики Крым задержан правоохранительными органами за размещение экстремистских призывов в социальных сетях. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю 22 апреля.

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По данным ведомства, мужчина 1975 года рождения, проживающий в Симферопольском районе, опубликовал в социальной сети материалы, которые содержат признаки «побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета»), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщил «Крыминформ».