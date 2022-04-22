Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге выявлен картельный сговор при реализации национального проекта «Образование», сообщили 22 апреля в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратура Приморского района проверила образовательные учреждения района в рамках реализации нацпроекта «Образование». По результатам проверки в УФАС по Санкт-Петербургу направлена информация о наличии антиконкурентного соглашения в действиях ООО «Монитор компани», ИП Атентьева О. В., ИП Франка С. А. при участии этих компаний в электронных торгах.

«Прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения)», — уточнили в прокуратуре.

В результате управление УФАС по региону назначило компаниям штрафы.

«Также прокуратурой района внесено три представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, шесть лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», — подытожили в ведомстве.

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