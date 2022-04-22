Луганск, 22 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который ранее был задержан в Луганской Народной Республике, признался, что передавал представителям иностранных спецслужб секретные военные сведения. Об этом 22 апреля сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.

Шпион

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — уточнили в ведомстве.

Также в ходе оперативно-следственных мероприятий следователями были получены сведения о причастности лиц из числа военнослужащих вооруженных сил Украины к организации и совершению подрыва автомобиля, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в апреле 2017 года.

«Следствием установлено, что по замыслу командования ВСУ, организованный террористический акт имел целью физическое устранение гражданина РФ из числа сотрудников миссии», — говорится в сообщении на сайте министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ министерство госбезопасности (ЛНР) задержало по подозрению в госизмене 11 апреля. в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР.

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