Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологии 710 тысяч рублей за некачественное протезирование. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Зуб

В марте 2020 года женщина обратилась в стоматологию для получения терапевтического и ортопедического лечения. За оказанные услуг свердловчанка заплатила 444 680 рублей, однако желаемого результата она не увидела. По мнению пациентки, врачи оказали ей некачественные услуги. При лечении не учитывалась анатомия ее челюсти. В результате женщина начала испытывать дискомфорт и страдания эстетического характера из-за различных оттенков коронок зубов.

Свердловчанка обратилась в Чкаловский районный суд. Она требовала взыскать с компании стоимость стоматологического лечения, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсацию морального вреда и штраф — в общей сложности более 900 тыс. рублей. Стоматологическая клиника предъявила встречный иск о взыскании процентов за неосновательное обогащение, поскольку коронка и протез продолжали находиться во рту у пациентки.

Чкаловский районный суд постановил взыскать со стоматологии 710 300 рублей в пользу свердловчанки. Встречный иск был также частично удовлетворён. Пациентка вернет клинике протез и коронку. Свердловский областной суд оставил решение низшей инстанции без изменений.