Брюссель, , 13:18 — REGNUM Мир станет более разобщенным после того, как на территории Украины закончатся военные действия. Такое мнение 22 апреля высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, его слова приводит испанская газета El País.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир будет намного более раздробленным, и это приведет к экономическим потрясениям», — сказал он.

Также Боррель указал, что после окончания названного конфликта, как он считает, различные виды сырьевых ресурсов станут использоваться как оружие.

При этом глава европейской дипломатии заявил, что зерно, по его утверждению, тоже станет оружием и добавил, что Россия ранее якобы заявила, что не будет поставлять его в недружественные по отношению к ней страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что группу двадцати (G20) следует использовать для обсуждения экономики, а не конфликта на Украине.