Панама, , 13:18 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо рассматривает возможность реформирования законодательства, чтобы способствовать охвату сотовой связью отдаленных районов, где нет этой услуги. Об этом пишет Prensa Latina.

Лаурентино Кортисо (сс) alav

По итогам встречи с исполнительным президентом Liberty LatAm Баланом Наиром, в ходе которой стороны обсудили вопросы телефонной и интернет-связи в Панаме, Кортисо заявил, что данная инициатива может коснуться примерно 300 тысяч человек.

Стороны также обсудили решение транснациональной корпорации Digicel уйти с рынка 6 апреля. В этой связи Кортисо заявил, что возможность привлечения новых инвесторов открыта.