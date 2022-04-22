Панама, 22 апреля 2022, 13:18 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо рассматривает возможность реформирования законодательства, чтобы способствовать охвату сотовой связью отдаленных районов, где нет этой услуги. Об этом пишет Prensa Latina.
По итогам встречи с исполнительным президентом Liberty LatAm Баланом Наиром, в ходе которой стороны обсудили вопросы телефонной и интернет-связи в Панаме, Кортисо заявил, что данная инициатива может коснуться примерно 300 тысяч человек.
Стороны также обсудили решение транснациональной корпорации Digicel уйти с рынка 6 апреля. В этой связи Кортисо заявил, что возможность привлечения новых инвесторов открыта.