Киев, , 13:17 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал введение в Молдавии запрета на ношение символов Z, V и георгиевской ленты. Об этом он 22 апреля написал в соцсети Twitter.

Георгиевская лента Pixabay.com

Глава МИД сообщил, что общался с молдавским коллегой Николаем Попеску и выразил ему свою поддержку.

«Я поприветствовал запрет Молдавии георгиевской ленты и знаков «V» и «Z»», — написал Кулеба.

Он добавил, что также обсудил с Попеску вопросы украинско-молдавского сотрудничества.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля начал действовать запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции предупредили, что штрафовать будут в том числе ветеранов 9 мая.

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