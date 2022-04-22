Донецк, 22 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.20 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)», — говорится в телеграм-канале

Как сообщало ИА REGNUM, в 12:00 и 12:15 мск украинские войска обстреляли города Донецк и Горловка. Сначала с позиций в населённом пункте Пески был нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. Из миномёта калибра 120 мм выпущено пять мин. После установка «Град» из города Авдеевка выпустила пять ракет по Ясиноватой.