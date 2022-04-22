Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбургской области завершилась проверка по факту схода двухэтажного пассажирского вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сход с рельсов

Причиной ЧП названо нарушение работниками станции Оренбург закона при производстве маневровых работ. Специалисты не провели проверку состояния железнодорожного пути, что повлекло сход в результате наличия наледи на рельсах.

В адрес начальника станции внесено представление. Шесть работников привлечены к дисциплинарной ответственности. Из-за нарушения правил безопасности движения возбуждено административное дело. Оно находится на рассмотрении.

Добавим, утром 13 марта 2022 года при формировании состава на станции Оренбург произошёл сход пассажирского вагона без опрокидывания. Обошлось без пострадавших.