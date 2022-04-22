Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM На территории парка «Авиаторов» на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону начались поисковые работы. Экспедиция пройдёт в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщил активист Николай Ларин.

Находки поисковиков vk.com/mius_front

Исследовать территорию и вести поиск останков советских солдат и мирных жителей будут поисковики объединения «Миус-Фронт». С помощью специального оборудования была проведена поисковая разведка. В парковой зоне размечаются возможные сектора и места расстрельных ям, уточнил общественник.

По некоторым данным, во время фашистской оккупации на территории парка «Авиаторов» были расстреляны около двух тысяч советских солдат и мирных жителей.