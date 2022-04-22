Самара, , 13:20 — REGNUM Причиной уличного конфликта между двумя предпринимателями в Самаре стал финансовый спор. Об этом 22 апреля сообщает ГТРК «Самара», ссылаясь на источник в администрации города.

Несанкционированная торговля t. me/nsk54_official

По информации журналистов, по факту конфликта, который произошел между продавцами овощей на одной из улиц посёлка Мехзавод, сотрудники департамента экономического развития, инвестиций и торговли провели проверку.

«По итогам проверки установлено, что причиной инцидента является финансовый спор между двумя предпринимателями», — приводят журналисты слова сотрудников городской администрации.

Также сообщается, что полицейские сейчас собирают материал по этой ситуации.

«Граждане, которые принимали участие в конфликте, вызваны в отдел полиции для составления протоколов», — сообщают журналисты.