Красногорск, 22 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 22 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 440 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 72 случая больше аналогичного показателя 21 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 328 человека, а днём ранее — у 281 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 9 001 новый случай заражения коронавирусом.