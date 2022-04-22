Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM Дети военнослужащих из Бурятии, погибших в ходе спецоперации на Украине, смогут учиться в вузах бесплатно. По словам главы республики Алексея Цыденова, плату за учёбу обеспечит регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

В Бурятии простились с погибшим в боях на Украине Максимом Концовым Телеграмм-канал Алексея Цыденова

Глава напомнил, что в республике дислоцировано много военных частей и подразделений. В связи с этим в военной операции принимает много жителей республики. Некоторые из них погибли при выполнении боевых задач.

«У многих военнослужащих есть дети. Мы приняли решение, посовещавшись с родственниками погибших героев, и решили, что будем помогать с детьми: принимать детей без очереди, на их выбор, в любую школу, в любой детский сад», — заявил Алексей Цыденов.

Соответствующий законопроект будет вынесен на ближайшую сессию Народного хурала. Эти меры поддержки будут относиться и к детям военнослужащих, погибших во время боевых действий в Сирии.

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