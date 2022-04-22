Стокгольм, , 13:18 — REGNUM В призыве, опубликованном 22 апреля на страницах газеты Aftonbladet, более 70 шведских художников выступили против гонки вооружений, вступления Швеции в НАТО и распространения ядерного оружия. Как пишет издание, за инициативой стоит карикатуристка Карин Сунсвиссон.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Момент 2022 — Нет ядерному оружию! — Нет НАТО!», — содержится лозунг в статье.

«На войне изображения используются как средство ведения войны. Теперь мы хотим использовать наши картинки для мира, против милитаризма и гонки вооружений», — призвали художники.

В статье также содержится протест против правительства Швеции за то, что оно решило не подписывать соглашение ООН о запрещении ядерного оружия.