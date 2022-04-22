Москва, , 13:14 — REGNUM Волатильность на рынке нефти снизилась, и большую часть уходящей недели Brent провела неподалеку от 20-дневной скользящей средней, которая сегодня, 21 апреля, проходит в районе $106,60 за баррель и выступает в роли поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«После небольшого подъема 21 апреля, котировки снова находятся под давлением, однако движения носят ограниченный характер, сигнализируя о выжидательной позиции трейдеров.

Разговоры об отказе Европы от российских энергоносителей не утихают, а Австрия стала первой страной из ЕС, которая полностью прекратила закупку нефти из РФ.

Впрочем, рынок довольно спокойно реагирует на эти сигналы. Во-первых, даже если все страны региона в конечном итоге сведут на нет импорт черного золота из России, на это потребуется немало времени.

Во-вторых, такой сценарий энергично отыгрывался ранее и уже не вызывает былых эмоций у игроков.

В-третьих, формируются ожидания замещения большей части экспортных энергоносителей покупателями из других регионов, хотя такая перспектива выглядит проблематично.

При этом во многом вследствие распродаж в начале недели, Brent завершает неделю в приличном минусе после неудавшегося штурма отметки $115 за баррель.

Техническую картину также усугубляет тот факт, что цены не смогли удержаться выше 110 долларов, на фоне чего фокус внимания игроков снова сместился в направлении психологического уровня $100.

Впрочем, несмотря на угасание бычьего импульса, на данном этапе восходящему тренду по-прежнему ничего не угрожает.

На краткосрочном горизонте удерживаться на плаву Brent мешает крепкий доллар, который вернулся в область двухлетних максимумов после кратковременной коррекции, послужившей возможностью для входа в рынок с новыми покупками», — пояснил эксперт.

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