Владимир, 22 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

22 апреля выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом – на 5 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 150 тыс. 121 случай заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 36 пациентов, в том числе 123 – за последние сутки.

За весь период скончались 3428 человек. Подтверждено два новых летальных случая.