Нальчик, 22 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вручили ордена Мужества родным военнослужащих из республики, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине. Указом президента России Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные в боях с неонацистами, наград удостоены шестеро бойцов из республики, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Орден Мужества

Среди них младший сержант полиции Алим Бачиев из Кенделена, старший сержант полиции Альберт Гехов из Нальчика, старший лейтенант полиции Ренат Калажоков из Баксаненка, подполковник полиции Аслан Кештов из Кенже, майор полиции Ратмир Кудаев из Верхнего Акбаша, прапорщик Ануар Этезов из Яникоя.

«Наши братья с честью и мужеством защищали свое Отечество. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких достойных сыновей. Имена героев навечно останутся в наших сердцах, в истории России. Светлая память», — написал Коков в своем Telegram-канале.

Государственные награды родственникам погибших военнослужащих он вручил вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым.