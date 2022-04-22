Курган, , 13:13 — REGNUM В Курганской области за сутки на 22 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 10 человек, выписаны по выздоровлению 133. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 64 заражённых коронавирусом курганцев.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 22 апреля выявлено 103 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 020 человека, скончались 1413 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).

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