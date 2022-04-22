Курган, 22 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 22 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 10 человек, выписаны по выздоровлению 133. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 64 заражённых коронавирусом курганцев.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 22 апреля выявлено 103 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 020 человека, скончались 1413 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).