Абакан, , 13:13 — REGNUM И. о. первого заместителя главы Хакасии Владислав Никонов ушёл в отставку с этого поста. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в республиканском правительстве.

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Уточняется, что Никонов «прекратил работу в правительстве по собственному желанию» в связи с «семейными обстоятельствами» и «переездом в Москву». Распоряжение о его увольнении глава Хакасии Валентин Коновалов подписал 22 апреля.

Обязанности руководителя аппарата главы и правительства региона возложены на заместителя руководителя аппарата Дмитрия Клыпина.

Как сообщало ИА REGNUM, обязанности первого заместителя главы Хакасии ﻿были возложены на Владислава Никонова с 14 марта 2022 года. В июле 2021 года он был назначен на должность заместителя руководителя аппарата главы Хакасии с возложением на него обязанностей руководителя аппарата.

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