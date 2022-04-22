22 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартовал седьмой сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в этом году он начался уникальной экскурсией по историческому зданию Биржи на Стрелке Васильевского острова, которое уже много лет находится на реставрации и где в будущем разместится Музей геральдики Государственного Эрмитажа.

Здание Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Георгий Вилинбахов Дарья Драй © ИА REGNUM

«В экспозиции нового музейного комплекса будут представлены произведения живописи, графики, фарфора, серебра, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм», — рассказал заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического Совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов.

Здание Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция внутренних залов здании Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, здание Биржи после окончания реставрации предоставит еще одну уникальную возможность – проведение в нём городских и государственных праздников. В Большом зале возможна организация торжественных церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, а также вручение государственных наград и принятие присяги военнослужащими.

«Большой зал должен быть живым, торжественным», — заметил Вилинбахов.

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительные работы на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководитель проекта реставрации здания Биржи Виталий Лисунов в свою очередь показал журналистам результаты работ по реставрации и приспособлению исторического здания для современного использования. По его словам, в архитектурном памятнике уже проведены работы по восстановлению фундаментов и укреплению грунтов.

Также отреставрирована кровельная система (с устройством временной кровли). Проведены работы по гидроизоляции западной и северной частей стилобата, частично выполнены работы на фасадах с южной, восточной и северной сторон здания. Помимо этого подготовлены для установки оконные блоки, исполненные по историческим образцам. Осуществлена расчистка и реставрация гранитных ступеней западной лестницы и гранитных блоков по периметру здания.

Реконструкция внутренних залов здании Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Котельная здании Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Лисунов уточнил, что следующим этапом будут работы с инженерными коммуникациями, замена перекрытий, внутренняя отделка. Кроме того, предполагается музеефицировать угольную котельную здания, а рядом с ней разместить современную газовую.

Котельная здании Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Котельная здании Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проект «Открытый город» уделяет особое внимание памятникам архитектуры, находящимся в процессе реставрации. Такое знаковое место, как здание Биржи, традиционно вызывает большой интерес у петербуржцев», — отметил заместитель председателя Совета Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в новом сезоне проекта петербуржцев ждут 1 тысяча очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия, которые, благодаря поддержке правительства Петербурга, будут для горожан бесплатными.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Адмиралтейство Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на город с крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на город с крыши здания Биржи Дарья Драй © ИА REGNUM

Адмиралтейство Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Реставрация здания Биржи в Петербурге продлится еще не менее двух лет