Новосибирск, , 13:13 — REGNUM В Новосибирске для обработки дорог будут использовать «Бионорд-антипыль» и специальный шампунь. Об этом сообщили в городской администрации.

Новосибирск Александр Тырышкин

«Планируем после 25 апреля помыть им центральные улицы к майским праздникам. Дальше будем применять и в летней уборке районных магистралей», — прокомментировал и. о. начальника управления автомобильных дорог мэрии города Евгений Антонов.

Он уточнил, что спецжидкости «Бионорд-антипыль» закупили 530 кубометров, шампуня — 3000 литров.

Напомним, губернатор потребовал от мэра начать наконец-то убирать Новосибирск.