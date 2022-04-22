Кобани, Сирия, 22 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Турции нанесли артиллерийский удар по городу Кобани (Айн-аль-Араб) на севере Сирии. Об этом 22 апреля сообщает курдское информационное агентство Hawar.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, под удар попали жилые дома и несколько торговых точек, расположенных в центре города. Также поступают сообщения о погибших и раненых среди мирного населения.

Отмечается, что одной из целей обстрела могли стать военные объекты курдского ополчения северной Сирии, базирующиеся вблизи границы Сирии и Турции.

Ранее в министерстве обороны Турции сообщили о начале масштабной военной операции, направленной на ликвидацию курдских вооружённых отрядов в северных районах Ирака.