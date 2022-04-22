Тверь, 22 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Производство продукции заводом шведской группы компаний SKF в Твери будет продолжено. Об этом говорится в заявлении компании, распространённом 22 апреля.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь

В компании сообщили о планах по «контролируемому прекращению операционной деятельности в России».

«Российская управленческая команда совместно с коллегами из Швеции разрабатывает план реорганизации бизнеса в целях продолжения операционной и производственной деятельности ООО «СКФ» — российского подразделения группы компаний SKF. После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Хотел бы особенно отметить, что мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Алексея Шулепова.

Шведская группа компаний работает в России с 1991 года. Завод по производству подшипников для железнодорожного транспорта в Твери был запущен в 2010 году.