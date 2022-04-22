Луганск, 22 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике под обстрел украинских войск попал Первомайск. Об этом 22 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 12:20 с позиций в населённом пункте Новозвановка по городу Первомайск был открыт огонь. Из артиллерийского орудия калибра 122 мм выпущено десять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли из тяжёлого вооружения города ДНР.