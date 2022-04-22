Белгород, , 13:12 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировано 27 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее количество подтверждённых диагнозов достигло 129 163. От осложнений скончались 2215 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки выписаны с выздоровлением 48 пациентов, всего справились с инфекцией 125 726 жителей.

В стационарах находятся 290 пациентов, в том числе 13 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 932 человека.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 098 482 заявок, полный курс иммунизации прошли 994 914 белгородцев.