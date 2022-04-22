Белгород, 22 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировано 27 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество подтверждённых диагнозов достигло 129 163. От осложнений скончались 2215 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки выписаны с выздоровлением 48 пациентов, всего справились с инфекцией 125 726 жителей.

В стационарах находятся 290 пациентов, в том числе 13 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 932 человека.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 098 482 заявок, полный курс иммунизации прошли 994 914 белгородцев.