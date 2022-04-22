Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге 184 человека с COVID-19 за последние сутки поступили в коронавирусные стационары. Об этом 22 апреля сообщили в региональном штабе. Новый показатель госпитализации — на 13 пациентов больше, чем сутками ранее.

Госпитализация Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

На сегодняшний день 1501 человек находится на стационарном лечении ковида в медучреждениях города. За сутки этот показатель не изменился. В реанимационных отделениях размещены 203 человека (+1 пациент по сравнению с предыдущими сутками). Лечат от ковида с применением аппаратов ИВЛ 43 человек. За сутки по выздоровлению выписались из стационаров 147 петербуржцев (+2).

Коечный фонд Петербурга для лечения ковида составляет 1509 мест. Это означает, что в городе остаётся всего восемь свободных коек для больных с ковидом и пневмонией. Они находятся в шести городских и одном федеральном стационаре.

Стремительно сокращается количество ковидных пациентов, состоящих на амбулаторном лечении. За сутки их число снизилось до 7010 человек (-213).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе за сутки зафиксировало 608 случаев заражения коронавирусом (+29). От ковида, как основной причины, скончались за сутки десять больных (+2), а выздоровели 649 пациентов (+26).

Напомним, специалисты не исключают нового подъема заболеваемости ковидом после майских праздников.

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