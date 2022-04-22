Париж, 22 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет реформировать «способ исполнения президентских функций», сообщает Le Figaro.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Я давал политические интервью на протяжении всего пятилетнего срока. Так же, как и мои предшественники. Затем кандидат в президенты признал, что не совершил революцию в осуществлении президентской власти», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава французского государства теперь утверждает, что хочет «глубоко реформировать» «способ выполнения президентских функций».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал о поставках оружия на Украину.

Читайте также: Макрон рассказал о поставках оружия на Украину