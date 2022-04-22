Москва, , 13:06 — REGNUM Посещение Новодевичьего кладбища, на котором похоронен первый российский лидер Борис Ельцин, 23 апреля, в день смерти этого политика, не входит в планы президента России Владимира Путина. Об этом 22 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Борис Ельцин и Билл Клинтон White House

«Нет, такого посещения нет в планах президента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли нынешний глава Российского государства посетить 23 апреля Новодевичье кладбище или принять участия в каких-либо других памятных мероприятиях.

Отметим, Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года из-за прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что он не располагает данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы к президенту России с просьбой о политическом убежище.